Молода кропива зараз найвітамінніший засіб

З молодого листя кропиви можна приготувати надзвичайно смачну і корисну страву. Листя кропиви варять протягом 2-3 хв у невеликій кількості води, проціджують, дрібно ріжуть. До тушкованої в олії цибулі додають подрібнену масу, воду, в якій вона варилася, чверть склянки молока з ложкою борошна та трохи мускатного горіха. Потримати на вогні 5 хв, додати зелень петрушки, розтертий із сіллю зубок часнику.

Протягом 3-4 тижнів корисно вживати і сік з листя молодої кропиви у поєднанні з соком листя жовтого осоту. Цей засіб чудово нормалізує обмін речовин, який зазнає весняних "коливань", очищує кров і весь організм від "зимових" шлаків. Щодня слід випивати 3-4 ст. ложки суміші цих соків, розведених з водою у пропорції 1:3. До того ж листя жовтого осоту доцільно додавати до зелених салатів.