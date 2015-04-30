Пожежу в Чорнобильській зоні обіцяють повністю ліквідувати впродовж 2-х днів

Підвищення радіаційного фону внаслідок пожежі в Чорнобильській зоні відчуження та на прилеглих територіях не зафіксовано.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні о 14:30 ми востаннє знімали показники радіаційного фону в районі пожежі в зоні відчуження», - зазначив він.

«Радіаційний фон в районі пожежі знаходиться у межах норми та складає в середньому 22мкР/год (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мкР/год )», - поінформував Чечоткін.

«Підвищення радіаційного фону внаслідок пожежі на прилеглих територіях не зафіксовано», - заявив заступник голови ДСНС.

Також, за його словами, у місті Києві радіаційний фон становить 12 мкР/год.

Заступник голови ДСНС Микола Чечоткін обіцяє, що пожежу в зоні відчуження буде повністю ліквідовано впродовж двох днів.

«День-два - буде повна ліквідація», - заявив Чечоткін.

«Осередків відкритого вогню немає, ми будемо ще до повної ліквідації здійснювати заходи щодо спостереження», - сказав він. «Після повної ліквідації ми ще будемо залишати наші підрозділи в районі пожежі, і потім цю територію ми передаємо знову Держлісагенству для того, щоб вони вже далі здійснювали свої заходи відповідно до компетенції», - повідомив заступник голови ДСНС.