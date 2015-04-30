Гуманітарна ситуація на Донбасі з кожним днем погіршується

На сьогоднішній день гуманітарна ситуація на Донбасі кращою не стала, з кожним днем вона все критичніше. Досі немає соцвиплат, ліків все менше, не працюють державні програми. Найчастіше в населених пунктах, непідконтрольних Україні гуманітарна допомога від Ріната Ахметова є єдиним джерелом існування для багатьох незахищених категорій населення.

«Критичність ситуації розуміє й українська влада. Президент України Петро Порошенко у своєму інтерв'ю телеканалу «Україна» зазначив, що Україна в першу чергу зацікавлена в тому, щоб гуманітарна ситуація на Донбасі була вирішена. Ми віримо цим словам і дуже сподіваємося, що нашими спільними зусиллями всіх небайдужих людей, волонтерського руху і, в першу чергу, органів державної влади буде вирішена проблема блокади Донбасу і блокади існування людей, громадян України, які залишилися на територіях, непідконтрольних української влади», - сказала на брифінгу Римма Філь.

Зі свого боку Гуманітарний штаб у квітні провів дуже інтенсивну роботу і виконав ті завдання, які ставив Рінат Ахметов. У поточному місяці на склади до Донецька і Маріуполя було доставлено 6 тисяч 400 тонн вантажів, які перевезли 320 великовантажних автомобіля. Це продукти для формування 500 тисяч наборів.

Протягом квітня допомогу від штабу отримали 439 тисяч чоловік в 56 містах і районах, як на мирних територіях, так і на територіях за лінією дотику в Донецькій і Луганській областях. Всього видано 411 тисяч продуктових наборів і 28,5 тисяч дитячих наборів. Вперше за гуманітарною допомогою звернулися 3703 людини.

«Це говорить про те, що люди у відчаї, і вони переступають межу сорому або збентеження. Вони змушені просити допомоги, хоча раніше ніколи цього не робили. З одного боку, це поганий симптом, він говорить про безвихідь становища, в яке потрапили люди. З іншого боку, ще кілька місяців тому я передавала слова Ріната Ахметова про те, що під час війни сором і ніяковість недоречні. І допомога щира і від усього серця. Нехай люди приходять і отримують допомогу: і на себе, і на малюків», - сказала Філь.

Зазначимо, що протягом квітня штаб Ахметова відкрив нові пункти видачі гуманітарної допомоги в Торезі, Новотроїцькому та Олександрівському районі Донецької області. «Це ті больові точки, де люди ще жодного разу не отримували нашу допомогу», - зазначила координатор Гумштаба. На сьогоднішній день з постійно діючих пунктів видачі допомоги найбільший знаходиться в Куйбишевському районі Донецька. У квітні тут видано 22 920 продуктових наборів. Найменший, але не менш важливий і складний, знаходиться в Іловайські – там, протягом місяця видано 2815 наборів. За словами Римми Філь, пункти видачі гуманітарної допомоги штабу перебувають на українській території, де проживає велика кількість переселенців – Слов'янськ, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, так і в містах, де йдуть військові дії і в містах на лінії зіткнення.

Також координатор Штабу розповіла про програму «Адресна допомога». «Адресна допомога – це коли людина звертається безпосередньо в Гуманітарний штаб зі своєю бідою. А біди бувають різні. Це і проведення складних операцій, і допомогу важкохворим діткам, і допомогу в проведенні хіміотерапії. У квітні Штаб надав адресну допомогу для 65 чоловік (в т. ч. 27 дітей) на суму понад 500 тисяч гривень. Допомога на кардіопрепарати отримали 15 осіб, інсулін – 25 дітей. Адресно доставили 880 продуктових наборів тим людям, які самостійно не можуть вийти зі своїх осель в силу віку і хвороб», - пояснила Римма Філь.

У травні перед Гуманітарних штабом стоїть завдання забезпечувати взяті на себе зобов'язання. У населені пункти Донбасу планується доставити продукти для формування 350 тис. дорослих продуктових наборів та 42 тис. спеціально для діток.

«Потрібно відзначити, що в травні істотно зміниться продуктовий набір. Замість проблемних тушонки і кільки буде видаватися дві банки курячого паштету і дві банки консерви «Сардина». Всього в травневому наборі буде 16 одиниць продуктів, крім зазначених це олія соняшникова, борошно, макарони, крупи, молоко згущене» - сказала Філь.

Крім того, в травні завершиться навчання 250 кризових психологів Гуманітарного штабу. Слухачі пройдуть завершальний модуль курсу «Травма війни» та отримають сертифікати. «Це означає, що всі діти і їх батьки Донецькій і Луганській області, травмовані війною, можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу. 12 тисяч дітей вже охоплені проектом «Психологічна допомога» від Штабу Ріната Ахметова з початку дії програми» - поінформувала Філь.