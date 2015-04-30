До Дня Перемоги 38 тисяч ветеранів Донеччини отримають подарунки від штабу Ахметова

Про це повідомила координатор Штабу Ахметова Римма Філь.

«Важлива місія, яку завжди буде виконувати Гуманітарний штаб – це допомога і вітання нашим ветеранам. Наближається 9 травня, День Великої Перемоги і ми знаємо, наскільки шанобливо ставиться Рінат Ахметов до ветеранів. 70 років тому ці люди принесли в наш дім Перемогу! І зараз за дорученням Ріната Ахметова Штаб підготував святкові подарунки для наших героїв - ветеранів Великої Вітчизняної Війни. А саме тим, хто мають статус учасника бойових дій, інваліда війни, і яким виповнилося 83 роки і старше» - сказала Римма Філь.

За словами координатора Штабу, 38 тисяч чоловік у Донецькій і Луганській областях зможуть отримати ці набори. Вони будуть видаватися в пунктах видачі продуктових наборів Гуманітарного штабу і в містах зони АТО, на лінії зіткнення, і в населених пунктах, підконтрольних Україні. У містах, де Гуманітарний штаб зміг організувати адресну доставку - Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Шахтарськ, Сніжне, Торез - подарунковий набір ветерану привезуть додому разом з продуктовим.

Для отримання набору потрібно буде надати паспорт і посвідчення ветерана, довідку про реєстрацію переселенця (у містах підконтрольних Україні). Подарунок зможе отримати і родич, пред'явивши свій паспорт та оригінали документів ветерана. З 6 травня почнеться видача наборів у Донецьку та інших містах за лінією дотику, з 11 травня - у містах, підконтрольних Україні.

В подарунковий набір входить коробка цукерок, бісквітний рулет, чорний чай, гігієнічний набір (шампунь, мило туалетне і мило господарське), чайна чашка і листівка з щирими словами подяки від Ріната Ахметова, адресованими кожному ветерану: «Низький уклін Вам, дорогі ветерани! Ви – наша слава і наша гордість. Міцного - міцного здоров'я вам. Світу нашої землі! З глибокою повагою, Рінат Ахметов».

«Гуманітарний штаб приєднується до тих побажань, які прозвучали для наших земляків-ветеранів від імені Рината Ахметова, і дуже сподівається на мир на нашій спільній землі», - сказала Філь.