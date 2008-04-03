Березовий сік зміцнить виснажений холодами організм

Не пропустіть можливості оздоровитися за допомогою березового соку. Він корисний для печінки, нирок, для загального зміцнення організму, при артриті, ревматизмі, сечокам`яній хворобі та недугах алергійного походження.

Щоденно випивайте 0,5 - 1 склянку соку зранку та ввечері до їди протягом 2-3 тижнів. За браком соку можна використати відвар із свіжого молодого листя берези, хоча воно має дещо слабшу дію: 2 ст. ложки листя залити 2 склянками окропу, варити 3 хв, пити по півсклянки 2-3 рази на день між прийомами їжі.