Чим небезпечні імпортні ”апетитні” яблучка?

Прилавки магазинів буквально завалені яблуками різних сортів і забарвлення.

Але які ж з них корисні, а головне, чи не шкідливі вони? Давайте порівняємо вітчизняні яблучка з імпортними. Імпортні побратими все як на підбір: крупні рум`яні і глянсові, а ось вітчизняні менш ефектні.

Часто ціна на імпортні яблука набагато вища, ніж на вітчизняні, але ми все одно віддаємо перевагу першим.

Але чи є сенс переплачувати? Медики стверджують, що ні. Вони з`ясували, що кількість вітамінів в імпортних яблуках набагато нижча, ніж у вітчизняних.

Але, навіть це ще не все. Глянцеві імпортні яблучка, крім того, можуть завдати істотного удару по нашому здоров`ю. Останнім часом лікарі стали помічати таку особливість. У американців, які особливо люблять побалувати себе блискучими яблучками, спостерігаються ознаки дивної хвороби.

В ході цього захворювання погіршується робота внутрішніх органів, а загальне самопочуття погіршується. Учені пояснюють цей факт тим, що для того, щоб фрукти краще зберігалися, на них наносять тонкий шар воску або парафіну, в якому містяться різні домішки шкідливих для здоров`я ароматичних речовин.

Змити цей шкідливий шар з яблука непросто. Для того, щоб позбавити яблучко від парафінової плівки необхідно терти його щіткою під гарячою водою.

Але навіть при такій обробці неможливо повністю позбавитися воску.

Виходячи зі всього вище сказаного, слід зробити висновок, що для своєї сім`ї краще вибрати некрасиві, та зате вже точно не шкідливі вітчизняні яблука.