Невдоволеність роботою шкідлива для здоров`я

Ще недавно вважалося, що здоров`ю хребта шкодить робота, пов`язана з важкими фізичними навантаженнями або тривалим перебуванням в статичній позі, – вона часто приводить до болів в спині. Сьогодні ця думка спростована, оскільки з`ясувалося, що на стані спини погано позначається будь-яка професія, яка не приносить працівникові позитивних емоцій.

Цю закономірність виявили фахівці в ході опитування 31 тис. 200 службовців авіакомпанії «Боїнг». Дослідження показало, що працівники, що не одержували задоволення від роботи, в 2,5 разу частіше зверталися до лікарів зі скаргами на спину, ніж їхні колеги, задоволені своєю професією. Тим часом, за даними шведського хірурга-ортопеда Альфа Л..Нахемсона, на болі в спині скаржаться 80% населення Землі. Ці цифри дозволяють наочно представити, скільком людям на нашій планеті необхідно змінювати професію, інакше у них можуть бути серйозні проблеми із здоров`ям.

ami-tass.ru