На Хмельниччині люди отруїлися хлором

Оперативники, яких викликали місцеві мешканці після загибелі трьох корів, з’ясували, що отруйна речовина зберігалася у балонах в одному з домогосподарств.

До міліції зателефонували мешканці села Розсоші. Люди розповіли, що в одному господарстві померли дві корови та телиця. Селяни почули на сусідньому подвір’ї шипіння та відчули їдкий запах. На місце виїхали міліціянти та підрозділ МНС.

Геннадій Крупельницький, начальник Хмельницького РВ міліції: «Було встановлено, що у переддень до скоєного жителі цього ж господарства на очисних спорудах села Восківці викрали таємно балони зі зниженим хлором. Ці балони вони доставили до себе на господарство, і почали розбирати, щоб потім здати на металолом».

Щоби спорожнити один із балонів спритники збили вентиль, і пішли у справах. Схаменулися лише тоді, як із хліву вискочила теличка, і впала. Разом із нею померли ще дві корови. Хазяї кинулися рятувати худобу та й самі надихалися отруйних випарів. Після цього їх шпиталізували.

Сергій Одолінський, зав. відділенням Хмельницької обласної лікарні: «Поступили з отруєнням газовидною речовиною. Кашель, задишка, незначне підвищення тиску. Після проведення лікування стан хворих значно покращився. На сьогоднішній день стан близький до задовільного. Хворі готуються до виписки по місцю проживання».

Одразу після лікування винуватцям інциденту доведеться спілкуватися зі слідчими. Неприємної розмови не уникнути і керівнику підприємства, з якого зникли балони. Міліціянти з’ясували, що склад, у якому зберігається небезпечна речовина, взагалі ніхто не стереже.

ntn.tv