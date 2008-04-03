Захоплення SMS і електронними листами - симптом розумового розладу

Доктор Джеральд Блок з "American Journal of Psychiatry" /США/ стверджує, що часте відправлення повідомлень по мобільному телефону і електронних листів в інтернеті може бути раннім симптомом розумово-психологічних розладів. Професор сформулював декілька ознак, по яких можна виявити порушення психіки у людини, що має залежність від електронного тексту: сильне відчуття ізоляції і нетерпіння, коли немає доступу до комп`ютера або до мобільного телефону, висока потреба в їх регулярному використанні і постійне прагнення удосконалити електронне устаткування, щоб займатися своїм захопленням.

Доктор Блок вважає, що миттєва передача повідомлень створює емоційні проблеми і шкодить соціальній, освітній і робочій сфері людини. Він приводить в приклад нещасні випадки автоаварій, що відбуваються з вини водіїв, які часто відволікаються на стільниковий телефон або вбудований в автомобіль комп`ютер. Психіатр вивчав дану залежність в Південній Кореї, де смс-манія набуває справді масштабних рис. За словами професора, сучасні комунікаційні засоби зараз особливо активно використовуються в азіатських країнах. Він відзначив, що в Південній Кореї вже зафіксовані випадки серцевого нападу, викликані раптовою смертю комп`ютерного персонажа в грі.

Доктор Блок пояснює, що залежність від електронних повідомлень входить до групи нав`язливо-імпульсних розладів і в хронічних стадіях доводить до втрати відчуття часу і простору, збільшення втоми, зневаги домашніми, учбовими або робочими обов`язками, підвищення напруженості, соціальної ізоляції і гніву і розвиває депресію.

На даний момент в Південній Кореї приблизно 210 тис. дітей і підлітків 6-19 років проходять курс психотропного лікування від інтернет- і комп`ютерної залежності, а 24% з них госпіталізовані з початковими відхиленнями психіки. Тепер міністерство охорони здоров`я країни ввело профілактичні заходи проти інтернет-схильності в школах. Високі рівні психо-емоційних розладів, пов`язаних з використанням сучасних технологій, також зафіксовані в Китаї.

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