МОЗ України тримає під контролем ситуацію навколо ЗАТ ”Індар”

Міністерство охорони здоров`я України вживає заходи щодо повернення до державної власності незаконно відчужених акцій ЗАТ "Індар" колишнім керівництвом ДАК "Держмедпром", повідомили УНІАН у МОЗ України.

За позовом МОЗ України Господарським судом міста Києва накладено арешт на відчуження цінних паперів згаданої компанії, а Служба Безпеки України порушила кримінальну справу. Міністерством охорони здоров`я призначений новий керівник ДАК "Держмедпром" в особі Курищука К.В.

Профільним міністерством також створено міжвідомчу координаційну групу, до складу якої увійшли представники органів центральної виконавчої влади. Група координує роботу, спрямовану на повернення в державну власність незаконно відчуженого державного майна.

"Ми сподіваємось, що правоохоронні органи, задіяні для повернення у державну власність пакету акцій, досягнуть позитивних результатів у своїй роботі і українська держава надалі нікому не дозволить будь-які маніпуляції зі своїм стратегічно-важливим активом", - заявив заступник міністра охорони здоров`я України Віктор Рибчук.

Міністерство охорони здоров`я України запевняє, що тримає ситуацію під контролем і держава в повному обсязі забезпечить всіх інсулінозалежних пацієнтів життєво необхідними ліками.

У свою чергу голова правління ЗАТ "Індар" Олексій Лазарєв наголосив: "Трудовий колектив ЗАТ "Індар" запевняє керівництво держави, всіх пацієнтів в Україні, інших країнах світу в тому, що хворі на цукровий діабет, які отримують чи планують отримувати наші препарати, завжди матимуть в достатній кількості високої якості і доступні по ціні препарати інсулінів нашого виробництва. Підприємство ввело в дію додаткові промислові потужності і може сьогодні забезпечити потреби в препаратах інсуліну більше десяти таких країн світу, як Україна".