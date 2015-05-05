Названо країни, найсприятливіші для материнства

Благодійна організація Save the Children опублікувала рейтинг сприятливості материнства в країнах світу, йдеться на сайті організації, пише Главком.

Всього в рейтингу проаналізовано показники 179 країн.

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Перші три місця рейтингу зайняли Норвегія, Фінляндія та Ісландія.

США за рівнем сприятливості материнства - на 33 місці рейтингу. Наголошується, що це найгірший показник серед найрозвиненіших країн світу.

Україна зайняла 69 місце в рейтингу найбільш сприятливих для материнства країн. Росія знаходиться на 56 місці рейтингу. Кращий показник з країн колишнього СРСР у Білорусі, яка на 25 місці рейтингу.

Найгіршою країною для материнства визнана Сомалі.

У дослідженні проаналізовано різні показники, в тому числі ймовірність смерті вагітних та породіль.