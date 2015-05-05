Названо країни, найсприятливіші для материнства
Україна зайняла 69 місце в рейтингу найбільш сприятливих для материнства країн
Благодійна організація Save the Children опублікувала рейтинг сприятливості материнства в країнах світу, йдеться на сайті організації, пише Главком.
Всього в рейтингу проаналізовано показники 179 країн.
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Перші три місця рейтингу зайняли Норвегія, Фінляндія та Ісландія.
США за рівнем сприятливості материнства - на 33 місці рейтингу. Наголошується, що це найгірший показник серед найрозвиненіших країн світу.
Україна зайняла 69 місце в рейтингу найбільш сприятливих для материнства країн. Росія знаходиться на 56 місці рейтингу. Кращий показник з країн колишнього СРСР у Білорусі, яка на 25 місці рейтингу.
Найгіршою країною для материнства визнана Сомалі.
У дослідженні проаналізовано різні показники, в тому числі ймовірність смерті вагітних та породіль.