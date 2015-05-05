У Суми прибули 25 тонн гуманітарної допомоги для медзакладів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, три вантажівки та один поліцейський автомобіль прибули до міста минулої ночі.

«Гуманітарна допомога на три чверті призначена для лікарень: дитячі лікарняні ліжка, ліжка для новонароджених, меблі, лікарняна білизна, одяг для медпрацівників, медичні матеріали та апаратура, засоби для інвалідів, матеріали для ортопедії, операційні столи, лампи, операційні стільці, медичні кушетки, функціональні ліжка, меблі, прилади та обладнання. Також частково допомога адресована пожежникам та рятувальникам: спецодяг, вовняні ковдри, постільна білизна, кодоскоп, прожектори, резервуари для води», - зазначила президент благодійного фонду Маріанне Піфаретті.

За її словами, наступний гуманітарний вантаж благодійники планують зібрати та направити в Суми у червні та вересні.

Своєю чергою міський голова Сум Олександр Лисенко наголосив, що нині опрацьовується питання доставки зі Швейцарії понад 500 ліжок для військової частини.

«Гадаю, після візиту до Сум гості ширитимуть у своїй країні інформацію про мир та злагоду в українському місті», - додав міський голова.