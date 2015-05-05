На Вінниччині після укусу змії 17-річного юнака госпіталізовано до реанімації

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області.

За повідомленням, 1 травня о 12.55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні з попереднім діагнозом «укус змії» госпіталізовано 17-жителя с. Вапнярка. За попередніми даними, змія вкусила юнака на власному подвір’ї.

Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.