Вчені створили фермент для сумісності груп крові

Вчені придумали, як зробити сумісними групи крові / asd.in.ua

Цей фермент здатний зрізати антигени з еритроцитів в крові другої (A) і третьої (B) груп, зробивши її подібною до першої (О), яку можна без негативних наслідків для здоров'я переливати практично будь-якому пацієнтові. Про відкриття повідомляється в журналі Journal of the American Chemical Society і в прес-релізі Американського хімічного товариства, пише Лента.ру.

Для створення потужного ферменту дослідники звернулися до нової технології — спрямованої еволюції. Вона передбачає вставку мутацій в ген, що кодує фермент, і відбір мутантних варіантів, які максимально ефективно вирізають антигени.

Нова речовина дозволила вченим з Центру вивчення крові видалити більшість антигенів в крові другої і третьої групи, наблизивши її еритроцити до клітин першої групи.

Однак для використання в медичній практиці цього поки що недостатньо. Фермент повинен навчитися зрізати 100 відсотків антигенів,оскільки імунна система людини дуже чутлива до несумісності груп крові, і навіть невелика кількість антигенів може викликати потужну імунну реакцію.