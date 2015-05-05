За добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення
12:48, 05 травня 2015Країна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє українських військових отримали поранення.
Серед загиблих українських військових не було
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.
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