За добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення

12:48, 05 травня 2015
Країна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє українських військових отримали поранення.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.

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