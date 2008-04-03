Складено список найдорожчих хвороб

Агентство Досліджень Системи Охорони здоров’я Agency for Healthcare Research and Quality опублікувало перелік хвороб, які в США лікувати найдорожче.

Список 10-ти недуг було створено на основі статистики 2005 року. При підрахунку враховувалися кількість візитів до лікаря, кількість візитів до лікарень, кількість викликів "швидкої допомоги", терміни госпіталізації, вартість ліків.

У фінальну десятку ввійшли: серцево-судинні захворювання (щорічно обходяться економіці в $76 млрд.), травми (відповідно, $72 млрд.), рак ($70 млрд.), психічні захворювання, включаючи депресію ($56 млрд.), астма ($54 млрд.), гіпертонія ($42 млрд.), діабет другого типу (не інсулінозалежний) і хвороби суглобів (по $34 млрд.), проблеми спини і народження дітей (по $32 млрд.).

Корреспондент.net