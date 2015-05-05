До Дня Перемоги 38 тисяч фронтовиків отримають подарунки від штабу Ахметова

З 6 травня подарунки від Ріната Ахметова до Дня Перемоги почнуть отримувати 38 тисяч ветеранів Другої Світової війни з Донецької та Луганської областей, які мають статус учасника бойових дій, інваліда війни, і яким виповнилося 83 роки і старше. З 6 травня почнеться видача подарунків у Донецьку та інших містах за лінією дотику, з 11 травня – у містах, підконтрольних Україні.

Що входить в набір подарунковий ветерану? В подарунковий набір входить коробка цукерок, бісквітний рулет, чорний чай, гігієнічний набір (шампунь, мило туалетне і мило господарське), чашка і листівка.

Як отримати подарунок ветерану? Для отримання набору потрібно буде надати паспорт і посвідчення ветерана, довідку про реєстрацію переселенця (у містах підконтрольних Україні). Подарунок зможе отримати і родич, пред'явивши свій паспорт та оригінали документів ветерана.

Де ветерани отримають подарунки? Волонтери Гуманітарного штабу вручать подарунки ветеранам у 65 містах і районах Донецької і Луганської областей. Подарунки будуть видаватися в пунктах видачі продуктових наборів Гуманітарного штабу і в містах зони АТО, та в населених пунктах, підконтрольних Україні, а також на лінії зіткнення.

У містах, де Гуманітарний штаб зміг організувати адресну доставку – Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Шахтарськ, Сніжне, Торез – подарунковий набір ветерану привезуть додому разом з продуктовим.

Пункти видачі на підконтрольній території Україні

Донецька область: Маріуполь, Авдіївка, Святогірськ, Слов'янськ (Миколаївка, Святогірськ), Миронівський, Красний Лиман, Артемівський р-н, Артемівськ, Волноваський р-н (Волноваха), Костянтинівка, Костянтинівський р-н, Краматорськ, Дружківка, Красноармійський р-н, Червоноармійськ, Дзержинськ, смт. Ногородское, Мар'їнський р-н, Курахове, Світлодарськ, Вугледар, Селидове, Першотравневий р-н, Добропілля, Новогродівка, Великоновоселовский р-н, Володарський р-н, Димитров, Олександрівський р-н, Добропільський р-н.

Луганська область: Сєвєродонецьк, Старобільський р-н, Станично-Луганський р-н, Попаснянський р-н (в т. ч р. Попасна), Кременскорй р-н, Новоайдарський р-н (Щастя), Рубіжне, Лисичанськ, Троїцький р-н, Міловський р-н, Марківський р-н, Біловодський р-н, Белокуракинский р-н, Сватівський р-н.

Пункти видачі на підконтрольних територіях

Донецька область: Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Харцизьк, Шахтарськ, Єнакієве, Моспіно, Горлівка, Іловайськ, Зугрес, Кіровське, Жданівка, Докучаєвськ, Комсомольське (Старобешівський район), Торез.

Луганська область Краснодон, Свердловськ, Ровеньки.

Уточнити інформацію про видачу подарункового набору для ветеранів від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова можна на сайті Штабу в розділі «Онлайн допомогу», на гарячій лінії 0800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua.