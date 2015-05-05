Президент підписав закон про звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон дозволить знизити вартість одиниці кожного окремого лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями.

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Також закон дозволить здійснити закупівлю в рамках державного фінансування більшої кількості лікарських засобів та медичних виробів та, відповідно, надати необхідну допомогу більшій кількості пацієнтів.

Затверджені законом зміни до Податкового кодексу України передбачатимуть тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та першого постачання зареєстрованих лікарських засобів та медичних виробів.

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Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від оподаткування, встановлюється Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів.