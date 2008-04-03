США втричі збільшать фінансування боротьби зі СНІДом

Протягом найближчих п`яти років США витратять на боротьбу зі СНІДом у різних країнах світу 50 млрд. доларів – втричі більше, ніж із 2003 по 2008 рік.

Програма фінансування боротьби зі СНІДом була затверджена американською Палатою представників за підтримки як Республіканської, так і Демократичної партії.

«У нас є моральне зобов`язання боротися проти цієї епідемії», - сказала лідер демократичної більшості в конгресі США Ненсі Пелоссі.

У травні минулого року президент США попросив Палату представників виділити для боротьби зі СНІДом ще 30 млрд. доларів - ці засоби призначені для лікування 2,5 млн. хворих. Вони також покликані запобігти зараженню вірусом імунодефіциту ще 12 млн. людей.

Білий дім повідомляє, що зараз американська програма боротьби зі СНІДом дозволяє майже півтора мільйонам людей одержувати лікування, необхідне для виживання.

Спочатку США допомагали боротися зі СНІДом В`єтнаму, Гайані, Гаїті і 12 африканським країнам. Тепер програма буде розширена і охопить також Малаві, Свазіленд, Лесото і деякі країни Карибського басейну.

Супротивники американської програми боротьби зі СНІДом кажуть, що вона дуже дорога, і Вашингтон міг би ефективніше витратити засоби для вирішення внутрішніх проблем.

За підрахунками ООН, дві третини із 33 млн. людей, заражених ВІЛ, живуть у «чорній» Африці.

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