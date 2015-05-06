Одещина: прокуратура вимагає вилучити з приватного володіння дитячу здравницю

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою області оскаржено рішення суду, яким відмовлено у задоволенні позову Білгород-Дністровського міжрайонного прокурора.

«Позовні вимоги полягали у витребуванні цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний» з незаконного володіння підприємства (туризм) і передачі його на користь держави в особі Фонду держмайна України», - зазначили в прес-службі.

Загальна площа майнового комплексу становить понад 5 тис. кв. м. Площа земельної ділянки, на якій він розташований у курортному смт Сергіївка, становить 20 тис. кв. м.