Лікарі не дозволяють евакуювати з Непалу українця через стан здоров'я

Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

«Постраждалий громадянин України залишається в лікарні Катманду - лікарі не дозволяють поки його транспортувати в Україну», - наголошується в повідомленні.

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У МЗС також повідомляють, що станом на 15.00, у списках на повернення в Україну - 75 громадян України та 11 іноземців - громадяни Грузії, Франції, Польщі та Росії.