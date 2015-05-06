Лікарі не дозволяють евакуювати з Непалу українця через стан здоров'я
13:45, 06 травня 2015Країна
56
Лікарі не дозволяють евакуювати з Непалу одного громадянина України через стан здоров'я.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні МЗС України.
«Постраждалий громадянин України залишається в лікарні Катманду - лікарі не дозволяють поки його транспортувати в Україну», - наголошується в повідомленні.
Читайте такожДепутат: рятувальні експедиції ДСНС повинні їздити фахівці, а не інструктори з йоги
У МЗС також повідомляють, що станом на 15.00, у списках на повернення в Україну - 75 громадян України та 11 іноземців - громадяни Грузії, Франції, Польщі та Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter