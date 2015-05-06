В Україні створять систему реабілітації учасників АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

«Фахівці Міністерства соціальної політики та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО під час робочої наради, яка відбулася у Мінсоцполітики під головуванням першого заступника міністра Василя Шевченка, обговорили шляхи свого взаємодії і визначили конкретні завдання щодо забезпечення ефективного соціального захисту учасників бойових дій на сході країни», - йдеться в повідомленні.

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Шевченко нагадав, що на виконання указу президента України від 18 березня «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» Мінсоцполітики розробило План заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня № 359-р

«Виконання цього Плану заходів сприятиме посиленню соціального захисту учасників антитерористичної операції, проведення заходів з психологічної реабілітації та соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у захисті Батьківщини, і створення загальнодержавної системи реабілітації учасників антитерористичної операції з урахуванням зарубіжного досвіду адаптації військовослужбовців в постконфліктних ситуаціях», - підкреслив він.

У прес-службі Мінсоцполітики відзначають, що учасники наради, обговорюючи конкретні дії щодо реалізації цього документа, загострили увагу на необхідності посилення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, активізації співпраці з волонтерами та громадськими організаціями щодо забезпечення соціальної підтримки сімей учасників АТО, членів сімей загиблих військовослужбовців, забезпечення сталого соціального супроводу потерпілих учасників АТО.

«Всі ці питання на місцевому рівні перетинаються. Тому потрібна спільна робота всіх - центрів соціальних служб, органів соцзахисту, територіальних центрів, інших зацікавлених сторін. Необхідно виписати чітку модель координації нашої роботи», - зазначила, зокрема, директор Департаменту стратегічного планування і аналізу Мінсоцполітики Ольга Крентовська.