В Одесі презентовано проект з надання безкоштовної допомоги хворим з гострим інфарктом

Як передає кореспондент УНІАН, про проект розповів начальник управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації В'ячеслав Полясний.

Проект передбачає надання медичної допомоги всім хворим на гострий інфаркт міокарда. Полясний зазначив, що в умовах дефіциту фінансів реалізувати такий проект було дуже складно, але з ініціативи голови ОДА Ігоря Палиці, за рахунок медичної субвенції, це вдалося зробити.

Як зазначив Полясний, передбачено понад 20 млн грн для надання медичної допомоги цій категорії хворих.

«Проект передбачає роботу за чіткою схемою. Це європейський, американський стандарт, який передбачає протягом 2 годин після звернення хворого до медпрацівників, приїзд швидкої допомоги, супровід його до лікувального закладу, проведення всіх необхідних клінічних процедур, оперативне малоінвазивне втручання - стентування», - сказав начальник управління. Він зазначив, що проект передбачає повне безкоштовне забезпечення всіма необхідними ліками на всіх етапах надання медичної допомоги: приїзд швидкої, лікарське супровід, перебування в приймальному покої, реанімації.

Щорічно від нападів вищеназваної хвороби в Одеській області страждають майже 2,5 тис. осіб, з яких 300 помирає, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Стільки ж приблизно гине в лікувальних установах, багато залишаються інвалідами. Це, в основному, люди працездатного віку (45-65 років), як правило, чоловіки.

За прогнозами медиків, проект дозволить знизити смертність з 20% до 3%, зменшити інвалідизацію в 2-3 рази, скоротити терміни працевтрат з 65 до 10 діб.

До осені, за словами Полясного, планується створення центру для надання допомоги таким хворим в Ізмаїлі.