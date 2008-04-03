Третина британців страждає на параною?

Британські вчені з Інституту психіатрії у Кінгз Коледж (Лондон) провели дослідження, яке показало, що близько третини британців час від часу відчувають надмірний страх переслідування або відчуття загрози.

Керівник дослідження Деніел Фріман повідомляє про те, що під час віртуальної імітації поїздки у лондонському метро з’ясувалося, що параноя більш поширена серед людей без проблем з психікою, аніж передбачалося раніше.

В експерименті брало участь 200 добровольців з різних верств суспільства. Усім учасникам видали устаткування для відтворення віртуальної реальності, яке імітувало чотирихвилинну подорож у вагоні лондонського метро між двома станціями.

Вагон метро при цьому наповнювали фігури, створені комп’ютером, відомі як аватари, які могли дихати, дивитися в різні сторони та інколи зустрічатися поглядом з учасником експерименту.

Не дивлячись на те, що віртуальні люди поводилися нейтрально по відношенню до учасників експерименту, більшості учасників поведінка персонажів здалася доброзичливою або нейтральною, але майже 40% опитаних відчули параноїдальні реакції. Наприклад, одна жінка повідомила, що персонаж чоловічої статі демонстрував сексуальні наміри щодо неї, а інші запідозрили у своїх сусідах по вагону кишенькових злодіїв або потенційних терористів.

За словами доктора Фрімана, параноїдальна реакція нормальна: "Раніше вважалося, що тільки люди із серйозними психічними відхиленнями схильні до параноїдальних думок, але тепер ми знаємо, що це не так".

Вчені також з’ясували, що відчуття переслідування були найбільше поширені серед тих учасників експерименту, які були стурбовані або стривожені ще до початку експерименту, а також серед людей з низькою самооцінкою.

korrespondent.net