Сьогодні ЮНІСЕФ зробить першу поставку в Україну вакцин проти поліомієліту

Сьогодні о 15.00 на Київщині відбудеться передача Міністерству охорони здоров’я України першого траншу вакцин проти поліомієліту від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки уряду Канади на суму 450 000.00 EUR.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, офіційна передача першого траншу гуманітарної допомоги відбудеться за участі міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі, заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Перегінця, надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука, голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джованни Барберіс та голови Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан Калускі.

Подія відбудеться на території складів ДП «Укрвакцина» МОЗ України за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 66.

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