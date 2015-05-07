За добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.