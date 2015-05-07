Генпрокуратура розслідує факти зловживань під час приватизації підприємства «Біофарма»

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактами зловживань посадовцями Фонду державного майна України при проведенні приватизації цілісного майнового комплексу з виробництва бактерійних препаратів «Біофарма» вартістю понад 60 млн грн. Вказаний комплекс розташований на вул. Амосова у місті Києві.

Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

У ході розслідування на підставі ухвал слідчого судді та у встановленому законом порядку слідчими проведено обшуки у приміщеннях Фонду державного майна, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ПрАТ «Біофарма».

У даний час виконуються інші необхідні слідчі дії.

Попередньо кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.