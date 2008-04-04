Дитячі лікарні отримали сучасні медикаменти і слухові апарати

3 квітня Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» передав до лікарень – учасниць програми «Від лікарні до лікарні» вакцини і слухові апарати.

Як повідомили УНІАН у фонді, в акції, яка відбулася у приміщенні Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, взяли участь голова Наглядової ради фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр охорони здоров’я Криму Сергій ДОНИЧ, заступник начальника управління з питань медичної допомоги матерям і дітям МОЗ України Валентина ПЕДАН, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Юрій АНТИПКІН, директор програми «Від лікарні до лікарні» фонду «Україна 3000» Віра ПАВЛЮК, регіональний представник компанії «Sanofi Pasteur» в Україні Олена БЕХ, президент компанії «Реалтон» Віктор МОСКОВЧЕНКО, головний лікар Республіканської дитячої клінічної лікарні (Крим) Олександр АСТАХОВ, головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Дмитро ГОЦУЛЯК.

За сприяння фонду «Україна 3000» компанія «Sanofi Pasteur» передає до обласних дитячих лікарень вакцини, а компанія «Реалтон» – слухові апарати виробництва датського концерну «GN ReSound».

К.ЮЩЕНКО повідомила, що компанія «Sanofi Pasteur» передає до дитячих лікарень вакцини на суму близько 3,5 млн. грн. Вона закликала всіх матерів України зрозуміти важливість вакцинації. «Матері повинні знати, що, відмовляючись від вакцинації, вони ризикують життям своїх дітей», – наголосила К.ЮЩЕНКО.

Вона підкреслила надзвичайну важливість допомоги, яку надає компанія «Реалтон». «В Україні сьогодні живуть 500 тисяч дітей, які мають вади слуху, – сказала вона, – і сьогоднішня акція має стати першим кроком до вирішення проблеми цих дітей».

Також К.ЮЩЕНКО звернулася до Міністерства охорони здоров’я, уряду і Верховної Ради України з проханням знайти бюджетне фінансування, яке дало б можливість допомогти дітям із вадами слуху. «Якщо зробити це на ранньому етапі, вони не матимуть проблем з погіршенням слуху, – зазначила К.ЮЩЕНКО. – А це значить, що вони зможуть вчитися та інтегруватися до суспільства».

Компанія «Sanofi Pasteur», один з найвідоміших виробників вакцин у світі, на виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі представників компанії та Фонду «Україна 3000» 5 березня, передала вакцини для профілактики гепатиту А, вітряної віспи та пневмококові вакцини на загальну суму 3 424 550 грн. Препарати отримають Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ АРК, Одеська обласна дитяча клінічна лікарня, Миколаївська обласна дитяча лікарня, Чернігівська обласна дитяча лікарня, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання, Запорізька обласна дитяча лікарня, Рівненська обласна дитяча лікарня, Українська дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» та Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

Також фахівці компанії проведуть навчання для педіатрів та імунологів на місцях, а для лікарень, які отримають препарати, планується придбати сучасну літературу з імунології та педіатрії. Окрім цього, компанія «Sanofi Pasteur» планує провести стажування у Франції трьох українських спеціалістів-імунологів з лікарень – учасниць програми «Від лікарні до лікарні». Приблизна вартість стажування становить 30 тис. грн.

Компанія «Реалтон», офіційний представник концерну «GN ReSound» в Україні, передала 30 потужних цифрових 4-канальних слухових апаратів завушного типу на загальну суму 80 тис. грн. Апарати отримали Миколаївська обласна дитяча лікарня та Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ АРК.