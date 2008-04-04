Минулого року в світі від СНІДу померло 290 тисяч дітей

Дитячий фонд ООН, Всесвітня організація охорони здоров`я і Об`єднана програма ООН зі СНІДу надали доповідь про дітей, що страждають від ВІЛ.

Останніми роками вдалося досягти помітного прогресу в лікуванні дітей, хворих на СНІДом, і в запобіганні передачі вірусу імунодефіциту від матері до дитини. Проте для того, щоб зупинити хвилю глобальної епідемії ВІЛ/СНІДу серед молоді і захистити нове покоління від небезпечної загрози ще багато належить зробити, йдеться в доповіді.

У 2007 році в світі налічувалося близько 2,1 млн. дітей у віці до 15 років, що живуть з ВІЛ. Більшість із них були інфіковані до народження, під час пологів або при грудному вигодовуванні. Зі всіх нових випадків зараження вірусом імунодефіциту людей старших 15 років у 2007 році 40 відсотків припадає на людей віком 15-24 років.

У 2007 році від СНІДу померло 290 000 дітей віком до 15 років. Приблизно 12 млн. дітей в Африці на південь від Сахари втратили одного або обох батьків у результаті цього захворювання.

«Сьогоднішні діти і молоді люди ніколи не жили в світі, вільному від СНІДу. Тисячі з них вмирають у результаті цього захворювання. Мільйони без батьків», - заявила Виконавчий директор ЮНІСЕФ Енн Венеман.

Автори доповіді проаналізували досягнення і проблеми в чотирьох ключових областях боротьби з вірусом серед дітей - запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини, забезпечення педіатричного лікування, попередження інфікування серед підлітків і молоді, а також захист і підтримка дітей, що постраждали від СНІДу. Вони звертають увагу на те, що кількість ВІЛ-інфікованих дітей у країнах з низьким і середнім рівнем доходів, що одержують антиретровірусне лікування, з 2005 по 2006 рік збільшилася на 70 відсотків. Частка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які одержують антиретровірусні препарати для зниження передачі інфекції від матері до дитини, збільшилася на 60 відсотків за той же період.

Виконавчий директор ЮНЕЙДС Пітер Піот відзначив значні успіхи, досягнуті в лікуванні інфікованих дітей і в запобіганні передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. «Проте багато ще належить зробити для профілактики ВІЛ серед молоді і підлітків», - підкреслив він.

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