Новостворений в Україні Центр серця прооперував першого пацієнта

Кардіошунтування провів кардіохірург Борис ТОДУРОВ, відомий першими операціями з пересадки серця в Україні. Медики та журналісти стежили за перебігом операції з прес-центру, в якому її транслювали.

Загалом Київський центр серця – одна з найсучасніших клінік Європи, відкрита наприкінці минулого року. Але тут лікуватимуть і консультуватимуть не лише киян, щоправда для мешканців інших регіонів та країн операції будуть платними.

У черзі на операції у Центрі серця вже триста хворих. Загалом кардіохірургічних втручань щороку потребує 50 тисяч мешканців України.

"На сьогоднішній день усі існуючі центри роблять близько 12 тисяч операцій на рік, тобто трохи більше, ніж одна п`ята від необхідного. Тому, навіть якщо збудують таких центрів ще 5-6, цього буде мало для того, аби прооперувати всіх бажаючих в Україні", зазначив директор Центру серця, кардіохірург Борис ТОДУРОВ.

ICTV