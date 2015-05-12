Продукти краси із домашньої аптечки

У кожному будинку повинна бути своя аптечка із вмістом на передбачувані та непередбачувані ситуації. Але мало хто знає, що є речі, які здатні не лише вилікувати але й подарувати вам красу, пише "Країна Здоров'я".

Дігтярне мило

Цей натуральний антисептик досить часто використовується як засіб від прищів. Однак з обережності його треба застосовувати для обличчя, бо він сильно сушить шкіру. А ось для проблемних зон спини і плечей — це ідеальний засіб.

Набір ефірних олій

Як відомо, ефірні олії використовуються для інгаляцій під час застуди, для ванн, щоб заспокоїти нервову систему або, навпаки, тонізувати організм. Найкращою є олія чайного дерева, що має антисептичну дію.

Нікотинова кислота

Засіб для росту волосся в ампулах. Ним треба змащувати коріння і не змивати. Однак треба перевіряти перед покупкою запах, оскільки у продуктів деяких виробників відчувається різкий запах махорки.