Томенко: Президент підпише закон про обмеження реклами алкоголю і тютюну

Народний депутат Микола ТОМЕНКО (БЮТ) переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО невідкладно підпише закон про обмеження реклами алкоголю і тютюну, і він вступить у дію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА. (УНІАН: Закон „Про внесення змін до Закону України „Про рекламу” (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв) (реєстр. №0938), автором якого є М.ТОМЕНКО, Верховна Рада ухвалила 18 березня 425-ма голосами).

Народний депутат вдячний за оперативну роботу уряду, який вже направив цей документ до Секретаріату Президента з позитивним висновком, зазначили у прес-службі.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на інформацію, що, незважаючи на необхідність якнайшвидшого підписання Президентом цього закону, є багато охочих і далі заробляти на рекламі алкоголю і тютюну, і ці охочі готові навести «переконливі» аргументи працівникам Секретаріату Президента. «Було би символічно, якби Президент підписав цей Закон не пізніше понеділка. Тоді це стало би своєрідним відзначенням Всесвітнього дня здоров’я, що святкується 7 квітня», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомлялося, згідно з Законом, з 1 січня 2009 року на носіях зовнішньої реклами в містах та за їх межами зникне реклама алкоголю, тютюну та слабоалкогольних напоїв. Також у телепередачах буде заборонено наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім’я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору. З 1 січня 2010 року заборонена реклама алкоголю й тютюну у друкованих ЗМІ, окрім спеціалізованих видань. З моменту підписання Закону буде заборонено рекламування пива популярним особам.