ВР планує спростити процедуру санітарного контролю гуманітарної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 322 народних депутатів, зареєстрованих ц сесійній залі.

Законопроектом пропонується встановити, що в разі визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою орган, який визнав товари (предмети) гуманітарною допомогою, не пізніше наступного дня зобов’язаний надіслати повідомлення про це до органів, які здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

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Кожен такий орган зобов’язаний безкоштовно оформити всі передбачені законодавством документи, які мають бути ним оформлені в ході здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, не пізніше семи днів після дня отримання таким органом відомостей про факт визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою (крім випадків, коли керівник відповідного органу контролю прийняв мотивоване рішення про подовження зазначеного строку, вказавши в цьому рішенні конкретні причини його прийняття).

Передбачено доручити Кабінету міністрів розробити й затвердити спрощений порядок здійснення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою недопущення наявності відповідних законодавчих прогалин з цих питань, надмірної формалізації та необґрунтовано складних правил проходження зазначених видів контролю, а також з метою недопущення затягування строків проведення зазначених видів контролю.

У пояснювальній записці зазначається, що склалася ситуація, коли проведення зазначених видів контролю та оформлення відповідних документів контролюючими органами необґрунтовано затягується. «Внаслідок цього, по-перше, люди, які опинились у складній життєвій ситуації та потребують невідкладного надання гуманітарної допомоги, не можуть цю допомогу вчасно отримати. По-друге, благодійники змушені сплачувати власні гроші за кожний день зберігання гуманітарної допомоги на складах (незважаючи на те, що митне оформлення цієї допомоги затягується не з їхньої вини, а з в вини держави та її органів, які оперативно не проводять вищезгадані види контролю)», - зазначається в записці. Законопроект має величезну актуальність, зокрема у зв’язку з проведенням АТО, «адже учасники АТО, їхні родини та мирне населення, яке постраждало від збройного протистояння на сході України, дуже потребують надання різноманітної гуманітарної допомоги».

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