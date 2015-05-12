Законопроект щодо безоплатного медичного забезпечення учасників АТО повернуто на доопрацювання

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 306 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Спочатку народні депутати не підтримали цей законопроект і навіть не підтримали рішення про направлення його на доопрацювання у Комітет ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю. Але після того, як кілька депутатів-учасників АТО заявили, що такий підхід є незрозумілим для тих, хто воював, сесійна зала все ж спрямувала проект на доопрацювання.

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Законопроектом пропонується, зокрема одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення.

Також передбачається щорічне безоплатне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.

Планується безоплатне забезпечення протезами вітчизняного та/або закордонного виробництва осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з участю в антитерористичній операції. Якщо неможливо забезпечити осіб протезами вітчизняного виробництва або відсутні вітчизняні протези необхідного типу, то витрати, пов'язані з придбанням протезів закордонного виробництва, відшкодовуються їм з державного бюджету України.