Омолоджуюча маска для обличчя з ківі

Ківі – корисне джерело вітамінів, тому його можна запросто застосовувати як чудову маску для обличчя.

Вже через кілька застосувань ви побачите результат – молодість, сяйво і здоров'я шкіри, пише womanel.com.ua.

Як приготувати?

Змішати 1 ст. ложечку яблучного пюре, 2 ст. ложки пюре з ківі, 1 ст. ложку жирних (густих) вершків.

Нанесіть на шкіру на 20 хвилин і змийте теплою кип'яченою водою. Потім протріть обличчя маленьким кубиком льоду (можете заморозити свіжий відвар ромашки).