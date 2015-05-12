Омолоджуюча маска для обличчя з ківі
16:26, 12 травня 2015Країна
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Вже через кілька застосувань ви побачите результат – молодість, сяйво і здоров'я шкіри
Ківі – корисне джерело вітамінів / Фото: 062.ua
Ківі – корисне джерело вітамінів, тому його можна запросто застосовувати як чудову маску для обличчя.
Вже через кілька застосувань ви побачите результат – молодість, сяйво і здоров'я шкіри, пише womanel.com.ua.
Як приготувати?
Змішати 1 ст. ложечку яблучного пюре, 2 ст. ложки пюре з ківі, 1 ст. ложку жирних (густих) вершків.
Нанесіть на шкіру на 20 хвилин і змийте теплою кип'яченою водою. Потім протріть обличчя маленьким кубиком льоду (можете заморозити свіжий відвар ромашки).
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