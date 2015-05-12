Оновлені набори виживання від Штабу Ахметова вже почали отримувати в Донецькій області

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, з 12 травня мирні жителі Донецької області, які проживають в Донецьку і Макіївці, почали отримувати оновлені набори виживання від Штабу Ріната Ахметова. В інших містах на підконтрольних територіях нові набори будуть видаватися по мірі доставки на пункти видачі.

Продукти в новому наборі відповідають всім нормам якості і мають необхідну калорійність. Проблемні тушонка і кілька були замінені курячим паштетом і сардинами в олії, а перлова крупа – горохом. Крім цього, в набори включена сіль. Набір важить 12 кілограмів.

Нові набори з 12 травня видаються у 10 пунктах видачі допомоги Штабу Ріната Ахметова в Донецьку і в 5 пунктах в Макіївці. Гуманітарну допомогу отримують мирні місцеві жителі найбільш соціально незахищених категорій: матері-одиначки, інваліди, багатодітні батьки, пенсіонери від 60 років і старше та інші.

У травні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас 350 тисяч оновлених наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей.