Зростає рівень смертності від раку грудей

Згідно результатам недавнього дослідження, сотні тисяч жінок вмирають від раку грудей унаслідок відсутності ефективних методів терапії цього захворювання. Про це заявляють представники британського благодійного суспільства Breast Cancer Campaign.

Як показують результати проведених аналізів, досягнення у сфері лікування раку грудей дозволили скоротити рівень смертності серед жінок від цього захворювання за останні десятиліття. Проте більше 44 тисячам жінок у Великобританії щорічно ставлять діагноз “рак грудей”, тоді як щорічний рівень смертності досягає близько 25% від даної кількості.

На жаль, учені не можуть до кінця пояснити причину, чому в деяких випадках рак грудей не піддається лікуванню, або чому захворювання часто вражає пацієнтів повторно, після ефективно проведеного лікування (в деяких випадках рак грудей може «повернутися» через багато років після лікування). Результати нового дослідження, яке є одним із найбільш масштабних в даній сфері, були опубліковані в останньому номері журналу Breast Cancer Research.

Учені підвели підсумок досягнутого в терапії раку грудей, і намітили подальші напрями розвитку даної галузі медицини. Серед головних цілей, запланованих ученими на майбутнє, наступні: ідентифікація нових шляхів діагностики і запобігання раку грудей, визначення того, як і чому рак грудей може розповсюджуватися, а також розширення розуміння того, як онкологічні захворювання впливають на психологічний і соціальний стан людини.

med2.ru