Зміцнити нервову систему допоможе соя

Найбільш якісною вважається соя світло-жовтого кольору. За вмістом білків (до 30%) вона перевершує всі інші види бобів. У сої значна кількість солей калію і фосфору, міститься каротин, вітаміни групи В і Д.

Соя складається з жиру, кількість якого в ній доходить до 17%. Він містить у великій кількості лецетин, а також ненасичені жирні кислоти, що сприятливо діють при атеросклерозі. Вуглеводи сої краще, ніж інших бобів засвоюються організмом.

Із сої одержують низку цінних харчових продуктів. Завдяки високому вмісту жиру її використовують для приготування соєвого масла, яке безпосередньо йде в їжу або для виробництва маргарину. Готують також соєве молоко і соєвий сир, які додають у різні страви, тим самим підвищуючи їх харчову цінність. Соєвий сир використовують у лікувальному харчуванні при виснаженні нервової системи і при недокрів`ї.

Очищена соєва мука додається в хлібобулочні вироби для підвищення в них кількості білка і збагачення його амінокислотного складу. При цьому поліпшується зовнішній вигляд хліба, його пористість.

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