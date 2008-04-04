Будівництво на території Жовтневої лікарні припинено

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зупинив будівництво житлового будинку на території Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями, підписавши відповідне розпорядження від 31 березня ц.р.

Текст документа розміщено на офіційному веб-порталі київської влади.

Згідно з розпорядженням, заступникам голови Київської міської державної адміністрації Володимиру ГОЛОВАЧУ та Ірені КІЛЬЧИЦЬКІЙ доручено протягом тижня з дня виходу цього розпорядження узагальнити матеріали щодо цього питання та внести на розгляд Київського міського голови пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, винних у будівництві житлового будинку на вул. Шовковичній, 39/1-А. До перевірки наявності дозволу на проведення будівельних робіт в зоні пам`ятки культурної спадщини буде залучено Головне управління охорони культурної спадщини.

Головному державному санітарному лікареві м. Києва спільно зі Спеціалізованою державною організацією «Київська міська служба Української інвестиційної експертизи» доручено з`ясувати питання дотримання санітарних норм мінімальної відстані об`єкта будівництва на вул. Шовковичній, 39/1-А до діючих лікарняних корпусів Олександрівської лікарні. Про виявлені порушення вони мають повідомити Київську міську держадміністрацію.

В розпорядженні також зазначено, що Головне управління капітального будівництва має перевірити дотримання ТОВ «Житло-Буд» вимог щодо забудови території та за участю правоохоронних і контролюючих органів з`ясувати наявність або відсутність шахрайських дій з коштами громадян при будівництві житла.

У свою чергу, відповідні головні управління, зокрема, охорони здоров`я та медичного забезпечення, містобудування та архітектури, земельних ресурсів, а також Печерська районна у м. Києві держадміністрація терміново повинні вжити заходів щодо усунення порушень порядку будівництва на території Олександрівської лікарні, які викладені у матеріалах міжвідомчої комісії, утвореної наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 січня 2008 р. за № 6.

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві доручено розглянути питання щодо виявлених порушень та прийняти рішення про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Крім того, Головному управлінню контролю за благоустроєм доручено анулювати ордер (дозвіл) на тимчасове порушення у зв`язку з зазначеним будівництвом. Поновлення благоустрою покладено на Печерську райадміністрацію.

КМДА також доручено внести на розгляд Київської міської ради проект рішення «Про відміну пункту 1 рішення Київської міської ради від 10.07.03 № 638-5/798 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ц.р. перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ на брифінгу повідомив, що ТОВ «Фінансово-будівельна компанія Житло-Буд» в односторонньому порядку ухвалило рішення зупинити будівництво житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А у м. Києві (на території Жовтневої лікарні).

"Компанія «Житло-Буд» у односторонньому порядку ухвалила рішення відмовитися від будівництва й надіслала відповідний лист пану ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ про свою відмову. Я сподіваюся, що пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, отримавши відмову, не віддасть ділянку під будівництво кому-небудь зі своїх колег, друзів або родичів », - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що для остаточної заборони будівництва висотного будинку на території Жовтневої лікарні необхідно розглянути й проголосувати на сесії Київської міськради рішення про відміну виділення цієї ділянки під будівництво.