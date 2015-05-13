Невідомі побили ректора Одеського медичного університету

Як повідомили кореспонденту УНІАН сьогодні у вузі, ректор госпіталізований.

В даний час він дає свідчення співробітникам правоохоронних органів.

Як розповіли УНІАН у Одеському міському управлінні міліції, напад стався сьогодні близько 8.30, коли ректор виходив із спортивного залу, розташованого на території вишу, в центрі міста.

«Двоє чоловіків жорстоко побили громадянина, 1947 року народження, битами. Вони були без масок. В правоохоронні органи повідомили очевидці», - зазначили в управлінні.

За фактом нападу порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Довідка УНІАН. Доктор медичних наук, академік Запорожан очолює Одеський національний медичний університет з 1994 року. Є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим винахідником України, повним кавалером ордена «За заслуги» трьох ступенів.