Як колір їжі впливає на наше здоров'я

Joinfo.іа розповідає про те, якого кольору вибирати їжу, щоб зберігати активність, здоров'я і енергію.

Продукти білого кольору (рис, цибуля, часник, капуста та ін.) діють як заспокійливе. Вони здатні знімати дратівливість і напругу і сприяють виведенню токсинів з організму.

Продукти червоного кольору (яблука, томати, редиска, малина, буряк тощо) багаті лікопинами — антиоксидантами, що захищають нашу шкіру від негативного впливу ультрафіолетових променів. Крім цього, червоні овочі та фрукти нормалізують роботу серця і судин. Також червоні продукти знижують ризик серцевих нападів і вкрай корисні в профілактиці ракових захворювань.

Продукти зеленого кольору (горох, огірки, аґрус, брокколі та інші) допомагають схуднути. Вони багаті клітковиною і містять мало калорій. А крім того, овочі і фрукти зеленого кольору зміцнюють імунітет.

Продукти жовтого кольору (лимони, банани, кукурудза, перець, гарбуз і ін.) піднімають життєвий тонус і сприяють підвищенню імунітету. Крім цього, вони допомагають впоратися з сезонними захворюваннями, застудою, бо «розганяють» обмін речовин, покращують апетит і сприяють очищенню крові.

Продукти оранжевого кольору (морква, апельсини, мандарини та інші) мають позитивний вплив на нервову систему, піднімають настрій, знімають головний біль, а крім цього допомагають ниркам виводити токсини з організму.

Продукти синього і фіолетового кольору (виноград, баклажани, сливи, чорниці та інші) захищають кровоносні судини, підвищують зір, дихальні шляхи, серце.