Українські діти отримали дороговартісні вакцини та слухові апарати

"Держава повинна так забезпечувати хворих дітей ліками та обладнанням, щоб допомога благодійних фондів не була настільки актуальною, як сьогодні", - міністр охорони здоров`я України Василь Князевич.

3 квітня 2008 року у приміщенні Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000” передав до лікарень – учасниць програми “Від лікарні до лікарні” вакцини та слухові апарати. Участь у заході взяли голова Наглядової ради Фонду “Україна 3000” пані Катерина Ющенко, міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, міністр охорони здоров’я АР Крим Сергій Донич, представники відомих компаній-виробників медичного обладнання та ліків, високопосадовці, головні лікарі та представники засобів масової інформації.

Звертаючись до присутніх, пані Катерина Ющенко подякувала компаніям “Sanofi Pasteur” і “РЕАЛТОН”, які надали благодійну допомогу та продемонстрували справжній приклад корпоративної відповідальності.

У свою чергу міністр охорони здоров`я Василь Князевич відзначив, що держава, на жаль, не спроможна на сьогодні в повній мірі забезпечити потреби всіх хворих дітей. "Дякуючи діяльності "Фонду 3000" та особисто Катерині Ющенко наші діти отримали дороговартісні вакцини та слухові апарати. Але, на мою думку, держава повинна так забезпечувати хворих дітей ліками та обладнанням, щоб допомога благодійних фондів не була настільки актуальною, як сьогодні", - заявив глава МОЗ, підкресливши, що саме такі плани і ставить перед собою профільне міністерство.

Нагадаємо, за сприяння Фонду “Україна 3000” компанія “Sanofi Pasteur” передала до обласних дитячих лікарень вакцини на суму близько 3,5 мільйони гривень, а компанія “РЕАЛТОН” –30 потужних цифрових 4-канальних слухових апаратів завушного типу на загальну суму 80 000 гривень. Апарати отримали Миколаївська обласна дитяча лікарня та Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ АРК.

Катерина Ющенко підкреслила надзвичайну важливість допомоги, яку надає компанія “РЕАЛТОН”. “В Україні сьогодні живуть 500 тисяч дітей, які мають вади слуху, – сказала вона, – і сьогоднішня акція має стати першим кроком до вирішення проблеми цих дітей”.

Також пані Катерина Ющенко звернулася до Міністерства охорони здоров’я, Уряду та Верховної Ради України з проханням знайти бюджетне фінансування, яке дало б можливість допомогти дітям із вадами слуху. “Якщо зробити це на ранньому етапі, вони не матимуть проблем з погіршенням слуху, – зазначила пані Катерина. – А це значить, що вони зможуть вчитися та інтегруватися до суспільства”.

Під час церемонії передачі пані Катерина Ющенко вручила головним лікарям Миколаївської та Кримської лікарень Дмитру Гоцуляку та Олександру Астахову сертифікати на отримання вакцин і слухових апаратів. Окрім того, слухові апарати та подарунки від пані Катерини отримали четверо дітей, які мають вади слуху, з Миколаївщини та Криму.