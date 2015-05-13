Парламент планує змінити закон щодо надання домедичної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 312 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону «Про екстрену медичну допомогу», якими визначити, що особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, працівники органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги; працівники підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, призначені відповідальними за надання домедичної допомоги за місцем роботи. Кількість працівників визначається за нормами та на умовах, що встановлюються Кабінетом міністрів.

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Передбачено, що «якщо робота позмінна, особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, повинні бути присутніми в необхідній кількості в кожній зміні». Також передбачено, що якщо працівники підприємства, установи, організації розміщуються у кількох відокремлених місцях (інших будинках, відокремлених підрозділах, філіях тощо), що унеможливлює прибуття осіб, які надають домедичну допомогу, з одного відокремленого місця до іншого впродовж часу, встановленого нормативами надання домедичної допомоги, особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, повинні бути присутніми в необхідній кількості у кожному відокремленому місці.

Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги осіб, які зобов’язані її надавати, а також умови оплати навчання визначаються Кабміном.

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Підготовка і підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, здійснюється із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої зарплати.

Законопроектом передбачено, що кожна особа, яка зобов’язана надавати домедичну допомогу, на своєму робочому місці забезпечується аптечкою домедичної допомоги. Аптечка комплектується лікарськими засобами і медичним обладнанням за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів підприємств, установ та організацій.

Для створення серед населення ресурсу осіб, здатних надати домедичну допомогу, стандартами середньої, професійно-технічної і вищої освіти передбачено набуття теоретичних знань і практичних навичок учнями та студентами.

Державний нагляд (контроль) за організацією надання домедичної допомоги здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та його територіальними органами шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Посадові і службові особи підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, винні в порушенні встановлених законодавством вимог щодо організації надання домедичної допомоги, несуть відповідальність згідно із законом.