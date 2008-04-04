Конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2008 р.

В м. Київ, 7-8 квітня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2008 р. Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13 Тел. (044) 234-45-25 Запрошені до участі: представники Білорусі, Болгарії, Данії, Зімбабве, Ірану, Італії, Китаю, Литви, Малайзії, Польщі, Росії, США, Швеції, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, міжнародних організацій, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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