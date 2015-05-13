7 продуктів для зниження ваги

Для відновлення енергетичного балансу і схуднення доктор Дюк називає сім супер-продуктів, які мають винятково корисні властивості для здоров'я людини. Вони містять необхідну для раціону людини кількість білків, складних вуглеводів, а також харчових волокон, вітамінів і антиоксидантів, пише elle.ua.

Вівсяні висівки

Є основою Дієти Дюка. Висівки уповільнюють засвоєння швидких вуглеводів і призводять до втрати калорій. Також до корисних властивостей вівсяних висівок відноситься їх насиченість молекулами бета-глюкану.

Агар-агар

Це желатин з червоних морських водоростей, багатий розчинними харчовими волокнами. Агар-агар знижує швидкість засвоєння цукру і рівень холестерину, будучи дуже ефективним продуктом для схуднення.

Ягоди Годжі

Ягоди Годжі – одна з найцінніших лікарських рослин, які вирощуються на родючих долинах тибетських і монгольських Гімалаїв. Багаті антиоксидантами і мінералами природного походження, ягоди Годжі допомагають запобігти передчасному старінню, за що їх дуже люблять голлівудські зірки.

Конжак

100% натуральний продукт рослинного походження родом з Азії, без вмісту глютену. З цієї рослини роблять локшину, яка практично не містить калорій, що робить її незамінним засобом в боротьбі проти зайвої ваги.

Насіння льону

Захищає клітини від передчасного старіння, регулює жировий обмін і життєдіяльність корисних бактерій, що мешкають в кишечнику. Жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які містяться в насінні, знижують рівень холестерину і допомагають знизити кров'яний тиск.

Какао зниженої жирності (не більше 11%)

Цей продукт є не тільки потужним природним антиоксидантом, але також містить кофеїн і теобромін, які зменшують почуття утоми, підвищують настрій і фізичну працездатність. З такого какао можна зробити шоколадку Дюка – для бадьорості, задоволення і схуднення!

Ревінь

Низькокалорійна рослина, в стеблах якої всього лише 13 кілокалорій!