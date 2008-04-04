Стоматологи знайшли альтернативу пломбам

В недалекому майбутньому стоматологи відмовляться від пломбування зубів. Експерти передбачають, що ця процедура буде замінена на відновлення зубної емалі.

Зараз вчені зайняті розробкою хімічних матеріалів, які зможуть відновити хворий зуб повністю. Таким чином, з`явиться можливість повністю відмовитися від пломбування. Золото і кераміку, які на даний момент найчастіше використовуються лікарями в галузі стоматології, зовсім скоро замінять емаль і дентин.

За словами професора університету Каліфорнії Селлі Маршала, для відновлення пошкодженого зуба стоматологи наново вирощують в ньому дентин за допомогою іонів, що містять кальцій. Проте цей спосіб лікування є неймовірно складним. За прогнозами експертів, він ще нескоро стане доступним у вітчизняній стоматологічній клініці.

Щоб не звертатися за допомогою до дантистів, досить дотримуватися деяких рекомендацій. В жодному випадку не можна чистити зуби по горизонталі. Навіть очищення зубів у напряму їхнього зростання вгору-вниз, тобто по вертикалі, було недавно визнано неефективним. Використовуючи такий спосіб, ми лише на чверть знищуємо шкідливі бактерії. Стоматологи рекомендують "поступове очищення зубів".

Воно полягає в тому, що весь ряд зубів умовно розділяється на шість секторів, які чистяться по черзі. На початку чищення слід вібруючими круговими рухами розпушити наліт на зубах одного сектора. Тільки після цього можна чистити ці ж зуби вертикальними рухами вгору-вниз. І кругові, і вертикальні рухи повинні захоплювати не тільки сам зуб, але і ясна. Очистивши один сектор, приступати до видалення нальоту з іншого.

В ідеалі необхідно чистити зуби після кожного прийому їжі. При цьому процедура повинна займати не менше п`яти хвилин. У цілях економії часу можна скоротити чищення зубів до трьох хвилин, але не менше. Хибна думка, що ефект покращає, якщо при чищенні зубів помітно натискати на зуби. Неправда. Такі маніпуляції можуть лише пошкодити крихку емаль. Варто запам`ятати, що головним принципом очищення зубів є м`яке видалення з усіх боків зуба. Річ у тому, що бактерії, які залишаються на бокових або внутрішніх поверхнях за короткий проміжок часу розповсюдяться по всьому зубу.

До того ж необхідно знати, що чищення зубів не можна замінити на еліксири для полоскання рота після їди. Вони тільки дезінфікують слизисту оболонку рота, здатні укріплювати ясна й усувати на якийсь час неприємний запах. Проте вони не можуть зняти наліт від їжі, який руйнує зуби.

utro.ua