Ін`єкції ботокса можуть досягти головного мозку

Ботулотоксин, що використовують у ботоксі та інших аналогічних препаратах, можуть досягти головного мозку, переміщаючись по аксонах нервових клітин.

Такі висновки італійських учених, що проводили експерименти з лабораторними щурами.

За словами дослідників, здатність ботулотоксина проникати в головний мозок через периферичні нерви викликає певний неспокій, проте вірогідність пов`язаних з цим явищем ускладнень у пацієнтів надзвичайно мала. В даний час американське Управління по продуктах і ліках проводить додаткову оцінку безпеки ботулотоксина у зв`язку з повідомленнями про побічні ефекти.

Втім, безперешкодно токсин, що безперешкодно може долати бар’єр, може з часом знайти нове застосування в медицині. Наприклад, його властивості можна використовувати при розробці нових шляхів доставки ліків в тканини головного мозку. Головним же завданням італійських фахівців була оцінка ефективності ботулотоксина в лікуванні важких форм епілепсії.

Mednovosti.ru