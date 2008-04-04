Корисні властивості вітаміну D

По-перше, йому властиві унікальні акції в організмі людини, по-друге, достатню його кількість не так вже просто одержати з натуральної їжі, і по-третє, майже в кожній дієті є його дефіцит. А тим часом він не тільки зберігає здоров`я кісток, але і знижує ризик розвитку деяких видів раку, запобігає гіпертонії, розсіяному склерозу і навіть шизофренії.

Мета-аналіз вісімнадцяти серйозних наукових досліджень 2007 року показав, що вітамін D допомагає людям жити довше. Низький рівень вітаміну D в раціоні пов`язаний з підвищенням кров`яного тиску, а високий рівень знижує ризик раку кишечника, простати, грудей і легенів.

У 2007 році The European Journal of Cancer порівняв показники захворюваності раком в південних, сонячних і північних країнах. Дослідження більше 4 мільйонів людей показали, що виробництво вітаміну D в шкірі, що відбувається під впливом сонячних променів, може понизити ризик розвитку деяких видів раку, особливо раку шлунку, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, легенів, грудей, простати, сечового міхура і нирок, але тільки у людей, що живуть в сонячних регіонах. Разом з кальцієм вітамін D грає важливу роль в зміцненні кісток. Ще він підтримує м`язову силу.

Ви можете одержувати вітамін D з морської риби, з харчових добавок, а також більше бувати на сонці.

Medvesti.ru