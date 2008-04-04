Сільські лікарні масово закривають

У Білорусі закриваються лікарні, що не відповідають сучасним вимогам. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров`я, головний санітарний лікар Республіки Білорусь Валентина Качан на прес-конференції в Мінську.

"Кожна людина має право на надання висококваліфікованої допомоги, яку повинно йому забезпечити державу. Наші люди заслуговують лікування на сучасному рівні", - відзначила В.Качан.

За її словами, ухвали про закриття медустанов виносяться у випадку, якщо умови перебування і можливості лікування там не відповідають вимогам. "Ми сьогодні не можемо лікувати людей в будівлях, де немає каналізації, водопроводу, елементарних умов для мешкання і лікування хворих. Таке до цих пір зустрічається" " - сказала В.Качан.

Для системи медобслуговування краще, якщо лікарень буде менший, але лікування там буде забезпечено на сучасному рівні, вважає замміністра. Як приклад вона привела закриття інфекційного відділення в Шарковщинській центральній районній лікарні (Вітебська область). Умови, в яких працювало відділення, "фактично були джерелом додаткових ризиків розповсюдження інфекційних захворювань".

БелаПАН