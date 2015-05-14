Держслужба з лікарських засобів відновила роботу - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за фактом неправомірних дій керівництва органу буде ініційовано проведення службового розслідування та вжито відповідних заходів.

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МОЗ наголошує, що керівництво Держлікслужби України має невідкладно провести усі необхідні заходи із реорганізації, а також підготувати всі необхідні документи для врегулювання питання щодо подальшого фінансування служби. Проект розпорядження Кабінету Міністрів про виділення бюджету на травень 2015 року вже погоджено в Мінекономрозвитку та Мінфіні і надіслано для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України.

«Ми будемо реагувати відповідно на будь-який саботаж з боку чиновників, які не хочуть змінювати свої підходи до роботи, - наголосив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі. - І хочу запевнити, що попри всі намагання зупинити реформи в охороні здоров’я, наша позиція залишається незмінною. Зокрема, я ініціював відкритий відбір на посаду Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, який планую достатньо оперативно провести, і вибрати найдостойнішого професійного кандидата, який зможе працювати з нами пліч-о-пліч для реформування служби. І розраховую, що і виробники, і оператори, і пацієнти відчують ці зміни найближчим часом».